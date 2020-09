Semana Nacional do Trânsito começa nesta sexta com foco em segurança

CB Correio Braziliense

Evento tem programação extensa e terá início às 15h desta sexta-feira (18/9) - (crédito: Detran-DF/DivulgaÇÃO)

Nesta sexta-feira (18/9), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realiza a abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito 2020. Excepcionalmente, este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, o evento de lançamento será transmitido no canal do Youtube do órgão, das 10h às 12h.

A Semana Nacional do Trânsito foi instituída pelo Código de Trânsito (CTB) em 1997. Anualmente, ela ocorre entre 18 e 25 de setembro, com o objetivo de incentivar e promover, junto à sociedade, um trânsito mais seguro. O tema deste ano é Perceba o risco. Proteja a vida.

Com uma programação extensa, a Diretoria de Educação do Detran-DF dará início às atividades das 15h às 16h desta sexta-feira (18/9), com uma ação educativa na via entre a Torre de TV e a Funarte.

Ao longo da semana, o cronograma prevê a realização de diversos tipos de ações, como o Projeto Bike em Dia, Dia Mundial sem Carro, lives sobre segurança de ciclistas e motociclistas e o lançamento dos podcasts do Detran-DF. As equipes de educação estão atuando em diferentes regiões administrativas, em parques e ciclovias do DF.



Operação conjunta

Sob o lema “o crime passa pelo trânsito”, as instituições que exercem as atividades de policiamento e fiscalização de trânsito nas vias do DF realização, nesta sexta-feira (18/9), a partir das 22h, mais uma edição da Operação Força Conjunta, com o objetivo de promover mais segurança viária à população.

Mais de 400 agentes de trânsito e policiais das quatros instituições participantes - Detran, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Polícia Militar (PM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) - farão operações coordenadas e simultâneas em nove pontos de bloqueio, em uma determinada região previamente escolhida por meio de análise estatística de acidentes de trânsito e estudos de combate à criminalidade.

Além de fiscalizar infrações de trânsito, como alcoolemia ao volante e direção perigosa, por exemplo, as operações visam combater crimes que envolvem uso de veículo, em especial tráfico de drogas.

A Força Conjunta tem periodicidade mensal e cada edição fica sob a coordenação de uma das quatro instituições integrantes. A deste mês está sob coordenação do Detran-DF.