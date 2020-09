Eixo Monumental terá corredor exclusivo para ônibus

CB Correio Braziliense

A mudança vai dar agilidade ao transporte púiblico - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Uma das principais vias do Distrito Federal, o Eixo Monumental vai ganhar faixas exclusivas para o transporte coletivo. A novidade faz parte das comemorações da Semana Nacional de Trânsito, que ocorre de 18 a 25 de setembro em todo o país. A expectativa é reduzir o tempo de viagem dos ônibus.

A mudança será na faixa da extrema direita via S1, sentido Cruzeiro-Esplanada dos Ministérios, e na N1, sentido Congresso Nacional - Setor Militar Urbano. Cada lado tem 7,5 km de extensão. Além dos ônibus do DF e Entorno, também poderão circular os táxis e veículos de transporte escolar.

As novas faixas se somam aos 135,2 km de extensão de malha exclusiva do DF: 24 quilômetros na Estrada Parque Taguatinga (EPTG); 60 no corredor do BRT Sul, na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia); 22 quilômetros na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB); 26 nos dois lados das W3 Sul e Norte; e 3,2 quilômetros na Estrada Setor Policial Militar (ESPM).

O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) com o apoio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). A faixa mais da esquerda continuará priorizada a ciclistas nos fins de semana e feriados. O Detran fará a sinalização horizontal e vertical das faixas, quando o projeto for implantado.

A Semob e o Detran estudam inaugurar, ainda em 2020, corredores exclusivos na EPIA, e, no ano que vem, na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga. Também são analisados ajustes na faixa exclusiva da EPNB, próximo ao viaduto Samambaia.

*Com informações da Semob