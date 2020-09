Vídeo: ex-capa da Playboy deixa delegacia e vai usar tornozeleira

DD Darcianne Diogo

(crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A. Press)

A ex-capa da revista Playboy e Miss Bumbum Flávia Tamayo, conhecida também como Pâmela Pantera, deixou a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) na tarde desta sexta-feira (18/9) para instalar a tornozeleira eletrônica.

Vídeo registrado pelo Correio mostra o momento em que Flávia deixa a unidade policial. A Miss Bumbum seguirá, agora, para o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (Cime) no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), para instalar a tornozeleira. Após esse procedimento, ela deve ser liberada.

Flávia é acusada de associar programas sexuais a venda de entorpecentes. A prisão dela, no Espírito Santo, foi realizada em cumprimento a um mandado expedido pela Vara de Entorpecentes do DF. Ao saber que a mulher estava em Vitória, a 5ª DP — unidade responsável pelas investigações — informou à polícia do município capixaba. Os investigadores realizaram campana por cerca de 10 horas até localizarem a suspeita em um hotel de luxo à beira da praia.

À época, o delegado Rafael da Rocha Corrêa, titular da 1ª Delegacia Regional de Vitória, disse que, no momento da prisão, Flávia ofereceu resistência e buscou chamar a atenção dos hóspedes. Com ela, os policiais encontraram droga para consumo próprio, um celular e dinheiro, além de um dichavador de maconha (espécie de cortador).

Operação

A investigação foi revelada por meio da operação Rede, deflagrada em janeiro deste ano pela 5ª DP, com o objetivo de desmantelar seis grupos criminosos de tráfico de drogas em Brasília. Duas das quadrilhas eram formadas por garotas de programa que negociavam programas sexuais, com uso de drogas para uma clientela seleta, segundo a PCDF.