DF chega a 3.037 mortes por covid-19 e registra 181.919 casos

TU Thais Umbelino

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou, nesta sexta-feira (18/9), o total de 181.919 casos de covid-19. Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF, foram 1.075 novos casos nas últimas 24 horas. Desses, 8.255 (1,7%) são casos ativos e 170.627 (93,8%) estão recuperados.

Nesta sexta, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Distrito Federal notificou 15 mortes. De acordo com a pasta, os óbitos ocorreram entre 9 de julho e 18 de setembro. A maioria apresentava algum tipo de comorbidade e estava no grupo etário acima dos 60 anos. Com isso, até o momento, foram contabilizadas na capital federal 3.037 mortes, sendo que 248 vítimas eram residentes de outras unidades da Federação.

Características

Segundo os dados do boletim, a covid-19 acomete, no DF, mais homens do que mulheres, sendo que 58% das vítimas são do sexo masculino. Do total de casos confirmados, os maiores números absolutos estão nas faixas etária de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. A taxa de letalidade, porém, é maior na faixa etária de 80 anos ou mais.

Ceilândia é a região com o maior número de casos (22.143), seguida de Taguatinga (14.831) e do Plano Piloto (14.385).