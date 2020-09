Mega-Sena: saiba quanto o prêmio de R$ 36 milhões pode render ao mês

AC Ana Clara Avendaño*

O prêmio acumulado é de R$ 36 milhões. - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Já pensou em ter uma renda mensal de R$ 41 mil? Para o ganhador do sorteio da Mega-Sena deste sábado (19/9) pode ser possível, caso o sortudo aplique todo o valor em uma caderneta de poupança. O prêmio acumulou e pode pagar R$ 36 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso.



No ramo do empreendedorismo, por exemplo, o dinheiro é suficiente para comprar 70 franquias de R$ 510 mil do segmento de beleza. O concurso acontecerá às 20h e será transmitido ao vivo na internet e nas redes sociais da Caixa Econômica Federal. As apostas podem podem apostar presencialmente e pela internet, até as 19h.



Na última quinta-feira (17/9), 76 pessoas acertaram a quina, isto é, cinco números certos, que geraram prêmio total de R$ 29.541,74. Neste sorteio, 3877 marcaram a quadra (quatro acertos) e receberam prêmio total de R$ R$ 827,28. Os números sorteados foram 09 - 21 - 37 - 39 - 43 - 54.





Probabilidade

Pelas regras, a aposta mínima custa R$ 4,50, e dá direito a escolher seis dezenas, de 1 a 60. Neste caso, a probabilidade de levar o prêmio total é de cerca de um em 50 mil. Um único número a mais já aumenta as chances de ganhar, mas o preço sobe para R$ 31,50. O valor da aposta máxima, com 15 números, fica em R$ 22,5 mil. Neste caso, as chances de completar a sena passam a ser de um em 10 mil.



Segundo a Caixa, o prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Desse total, 35% são distribuídos entre os acertadores da sena (seis números sorteados), 19%, entre os vencedores da quina, outros 19%, para quem faz a quadra, 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos seis números nos concursos de final 0 ou 5, e 5% acumulam para a primeira sena do último concurso do ano de final 0 ou 5 (a Mega da Virada).



* Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer