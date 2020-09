Um sonho de R$ 36 milhões

AC Ana Clara Avendaño*

A Mega-Sena acumulou novamente e renderá a quem acertar as seis dezenas uma bolada de R$ 36 milhões. O sorteio ocorre hoje, às 20h, e será transmitido ao vivo pela Rede TV e pela internet, nas redes sociais da Caixa e da emissora. As apostas podem ser feitas presencialmente em casas lotéricas ou pela internet, até as 19h.

Atualmente desempregado, Thiago do Nascimento, 20, sonha em abrir uma oficina mecânica. Ele joga na loteria desde pequeno, por influência do pai. “Já ganhei algumas raspadinhas de R$ 2, no máximo. Na Mega-Sena, sempre marco o número cinco e os dias dos aniversários da minha família”, diz o morador de Sobradinho.

Rômulo Fernandes, 37, faz apostas há mais de 15 anos. Durante este tempo, o representante comercial marcou em algumas senas, quinas e chegou a marcar 13 pontos na Lotofácil. “Eu tenho minha combinação secreta de números e faço jogos na máquina (surpresinha)”, conta o morador da Asa Norte, que pretende ajudar algumas pessoas e investir em negócios em diferentes setores se levar a bolada. A autônoma Vera Lúcia Mendes, 63, começou a apostar depois que um irmão dela ganhou um prêmio. “Eu jogo há cinco anos, já lucrei uns trocados em apostas. Eu não possuo nenhuma superstição, mas fiquei incentivada com a sorte do meu irmão”, lembra a residente de Águas Claras.

Proprietário da Lotérica Flamingo, no Colorado, Pedro Luis Monteiro, 21 anos, conta que o movimento no estabelecimento tem variado a cada semana. “Com a situação de pandemia, as atividades na lotérica oscilam muito, é possível notar uma leve queda, mas o movimento continua bom”, relata o empresário. Ele notou um aumento no número de frequentadores da lotérica devido à Lotofácil da Independência. “Esse prêmio gerou um movimento bom, porque ele foi feito durante o mês inteiro”, avalia. Pedro lembra que a lotérica dele fez três apostas premiadas. “Na semana passada, por exemplo, nós pagamos a quina da Mega-Sena aqui”, afirma.

Investimentos

De acordo com o economista e educador financeiro Francisco Rodrigues, a cada dez pessoas que ganham na loteria, sete acabam perdendo tudo em poucos anos. “O correto é potencializar o montante na renda passiva e evitar cair em armadilhas. Além disso, é necessário identificar o perfil financeiro, por exemplo, se a pessoa tem características de doador, ela deve defender seu lado financeiro para não perder dinheiro com ações emocionais, sem o retorno no futuro”, explica Rodrigues.

O educador não recomenda aplicar o prêmio na poupança devido ao baixo rendimento. “Neste momento, o ideal é diversificar os investimentos, ou seja, aplicar na Bolsa de Valores, no Tesouro Direto e no Certificado de Depósito Bancário (CDF) com juros ao seu favor. É preciso fazer as taxas se multiplicarem por meio da renda passiva”, aconselha.

Dicionário econômico

Tesouro Direto

» O Tesouro Direto é um Programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3 para venda de títulos públicos federais de diferentes rentabilidades para pessoas físicas, de forma 100% on-line.

Certificados de Depósito Bancário

» Os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) são títulos emitidos por instituições financeiras que remuneram o investidor por um prazo determinado no momento do investimento.

Renda Passiva

» A renda passiva é quando o investidor aplica um montante e tem os juros a seu favor.

Fontes: BTG Pactual e Tesouro Direto