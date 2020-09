Nova interdição no Setor Policial Militar ficará até maio de 2021

CB Correio Braziliense

Faixa ficará fechada até maio de 2021 - (crédito: Secretaria de Obras)

Devido aos serviços de escavação para a construção dos dois viadutos na Estrada Setor Policial Militar (ESPM), a faixa exclusiva para o transporte público ficará interditada a partir desta quarta-feira (23/9) até maio de 2021.



Assim, quem dirige em direção aos eixinhos, L2 e L4 Sul, eixão e aeroporto deverá passar obrigatoriamente pela alça de aproximadamente 200 metros de extensão, que foi construída logo após o quartel do Corpo de Bombeiros.



No sentido contrário, em direção à W3 e ao cemitério Campo da Esperança, o fluxo de veículos segue normalmente, sem qualquer alteração.



Revitalização

A reforma da ESPM é mais uma etapa do chamado Corredor Eixo Oeste. A obra, dividida em duas partes por questões de logística e segurança, começou pelo trecho localizado entre o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar e o Terminal da Asa Sul (TAS).



Além da construção de dois novos viadutos, o contrato com a empresa Concrepoxi Engenharia, no valor de R$ 7.667.020,57, prevê serviços de drenagem e pavimentação, além da construção de dois viadutos.

Segundo o secretário de obras do GDF, Luciano Carvalho, assim como já ocorre na EPTG, o pavimento para circulação dos ônibus será todo em concreto, comprovadamente mais durável que o asfalto. "Além disso, os novos viadutos irão desafogar o trânsito na região, minimizando os engarrafamentos e os transtornos enfrentados diariamente pelos motoristas que trafegam pela região, especialmente nos horários de pico”, explica.



Etapas



A primeira etapa da revitalização da ESPM consiste na construção de dois viadutos. O primeiro, no projeto identificado como Viaduto 62, será construído na alça de acesso da ESPM ao Eixo W, conhecido como “eixinho de cima”. Ele terá 8 metros de altura, 33 metros de comprimento e 19 metros de largura. Já o viaduto 63, localizado na alça de acesso ao ERL, sentido L4, terá 29 metros de comprimento, 15 metros de largura e altura aproximada de 8 metros.



A segunda etapa prevê a readequação do sistema viário no trecho situado entre a interseção ESPM/Epig e o viaduto da W3 Sul. “Serão executados serviços de pavimentação, tanto pavimento flexível como rígido, implantação de novas redes de drenagem e paisagismo, com calçadas e ciclovias”, detalha Ery Brandi, subsecretária de projetos, orçamento e planejamento de obras.



Corredor Eixo Norte



Com 38,7 quilômetros de extensão, a obra prevê o alargamento de pistas e a construção de faixas exclusivas nas principais vias de ligação do Sol Nascente com o Plano Piloto, como a Hélio Prates, a Epig e a Estrada Parque Polícia Militar (ESPM), que leva ao Terminal da Asa Sul.

O objetivo é reduzir em meia hora o tempo de deslocamento até o Plano Piloto. As obras serão feitas por trechos. Além da revitalização da Avenida Hélio Prates, o corredor contempla diversas outras obras, tais como a construção de viadutos e do túnel de Taguatinga.



* Com informações da Agência Brasília