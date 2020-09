Rodoviários voltam ao trabalho, mas podem parar novamente

CC Caroline Cintra

Agora os rodoviários reivindicam pagamento de horas extras - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 14/5/20)

Após três horas e meia de paralisação, os rodoviários da Viação Marechal voltaram a rodar normalmente nesta segunda-feira. A categoria realizou uma paralisação no início da manhã pelo atraso do adiantamento de 40% pagamento, referente ao mês de setembro, que deveria ter sido pago dia 20. Os funcionários da empresa retomaram o trabalho quando o valor caiu na conta de todos, por volta das 9h30.

Embora a Viação Marechal tenha acertado essa pendência com os colaboradores, o Sindicato dos Rodoviários ameaça uma nova paralisação surpresa, ainda esta semana. O motivo é o atraso do pagamento das horas extras de agosto. De acordo com o presidente da entidade, funcionários da Viação Marechal, da Expresso São José e da Urbi Mobilidade Urbana ainda não receberam.

“Sabemos que paralisação nunca é bom para a população que anda de ônibus. Todos são trabalhadores. Mas os empresários (das empresas de ônibus) não cumprem com o dever. Mês passado não pagaram na data certa e os rodoviários perderam a confiança. As empresas não fazem nenhum comunicado e o trabalhador fica sem saber o que fazer”, disse Jorge Faria.

O Correio entrou em contato com as empresas citadas acima e aguarda posicionamento.