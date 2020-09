Inscrições para o Casamento Comunitário começam nesta segunda

CB Correio Braziliense

Serão selecionados até 40 casais para a cerimônia - (crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

Começaram nesta segunda-feira (21/9) as inscrições para mais uma edição do programa Casamento Comunitário. O evento é promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) e visa isentar custos de cartório, consolidar famílias de baixa renda que recebem até dois salários mínimos, estimular o protagonismo social e promover os direitos humanos, como a proteção jurídica. Os interessados têm até 5 de outubro para se inscrever.

O programa é composto por quatro fases: inscrição, participação no encontro preparatório, ensaio e a cerimônia de casamento, marcada para 6 de dezembro, respeitando todas as medidas de segurança sanitária de combate ao novo coronavírus. O local do evento ainda não foi definido.

Os documentos (Veja em Documentos para inscrição) devem ser enviados em formato digital para o endereço eletrônico subdhir@sejus.df.gov.br e passarão por análise entre 6 e 8 de outubro. Os participantes aptos serão informados e direcionados para o cartório de registro civil.

Serão selecionados até 40 casais, por ordem de recebido de inscrição, que será aferido pelo sistema de preenchimento do formulário disponibilizado no site da Sejus. Caso haja desistência ou a anulação do processo seletivo do casal inscrito, serão chamados os candidatos seguintes, de acordo com o recebimento da inscrição.



Documentos para inscrição

- Cópia da Carteira de Identidade (RG),

- Se divorciado, apresentar a certidão de casamento com averbação do divórcio;

- Se viúvo, cópia da certidão de óbito do falecido;

- Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

- Fotografia ¾ de cada candidato;

- Comprovante de residência do último mês de referência;

- Declaração de Hipossuficiência de renda, nos moldes do Anexo I.

- Preenchimento de formulário a ser disponibilizado na página da SEJUS –