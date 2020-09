Após chuva, moradores do Guará ficam sem energia

DD Darcianne Diogo

Equipes de plantão estão percorrendo o circuito para identificar o defeito e iniciar reparos - (crédito: Darcianne Diogo/D.A./CB Press)

Moradores de algumas quadras do Guará ficaram sem energia na tarde desta segunda-feira (21/9), após a chuva atingir a região. Depois de 119 dias de estiagem na capital da República, alguma cidades do DF registraram precipitações.

Procurada pela reportagem, a Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que o problema começou por volta de 13h. O motivo da falta de luz, no entanto, ainda não foi identificado pela equipe técnica.

No total, 6.872 unidades consumidoras atendidas pelo circuito NB08 (Subestação do Núcleo Bandeirante) estão sem luz neste momento. As áreas afetadas são: Colônias Agrícolas IAPI e Bernardo Sayão, Pólo de Moda do Guará II e QE's 38 a 54.

Por meio de nota oficial, a CEB esclareceu que as equipes de plantão estão percorrendo o circuito para identificar o defeito e iniciar as manobras em equipamentos da rede para isolar o problema e restabelecer o fornecimento de energia às unidades consumidoras afetadas. Depois de quatro meses sem chuvas, o DF voltou a ter precipitações nesta segunda (21/9), mas não se sabe se elas são a causa da falta de luz.