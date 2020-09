Vídeo: Brasilienses comemoram chuva no DF como se fosse gol

CB Correio Braziliense

Passageiros aguardam ônibus em parada do Plano Piloto, no momento da primeira chuva após longo período de seca - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O período de seca no Distrito Federal se intensificou nas últimas semanas. Em 2020, a capital do país passou quase quatro meses sem precipitações durante a fase crítica, marcada por altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. O período foi o oitavo mais longo da história do DF. Nesta segunda-feira (21/9), porém, a chuva veio para lavar a atmosfera e também a alma dos brasilienses, que fizeram festa ao ver a primeira precipitação em meses.

Das janelas e varandas de casa, a população comemorou a cena, com gritos e aplausos, em clima de partida de futebol. A previsão é de que o fenômeno continue até quinta-feira (24/9). No entanto, o fim de semana deve ser de tempo seco novamente, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e as chuvas frequentes só devem começar na segunda quinzena de outubro.