Chegada da chuva muda o cenário no DF; veja fotos

CB Correio Braziliense

A chuva traz alívio e cenário melancólico para o DF - (crédito: Minervino Junior)

O DF amanheceu com um ar pesado e seco capaz de dar às paisagens do cerrado um aspecto opaco. O brasiliense sofreu com o calor no fim de semana e com a poeira nos últimos meses, mas a promessa de chuva neste início de primavera trouxe um pouco de esperança. No início da tarde, a água chegou para mudar o cenário da cidade.

Foram quatro meses sem precipitações, exatos 119 dias que colocaram a seca de 2020 em oitavo lugar no ranking de estiagem: este foi o oitavo ano mais seco da história do DF. A previsão é de que a umidade relativa do ar melhore e fique entre 35% e 90% nesta terça (22/9), com temperaturas entre 17ºC e 28ºC, mas as chuvas contínuas ficam mesmo para outubro.

Por enquanto, fica o refresco, um prenúncio de que a vegetação vai começar a mudar, o verde tomará o lugar da terra vermelha e a primavera chega para transformar uma das cidades com mais áreas verdes do mundo.