Vídeo: Granizo e ventania acompanham a volta da chuva no DF

Chuva chega ao DF depois de 4 meses de estiagem: volta das precipitações foi com ventania e granizo - (crédito: Ana Rayssa/ CB/ D.A Press)

A precipitação desta segunda-feira (21/9) que atingiu o Distrito Federal depois de um longo período de seca teve mais do que apenas gotas. Em ao menos duas regiões administrativas, moradores acompanharam não só chuva, mas também ventania, raios, trovoadas e até granizo. O fenômeno era esperado, mas pegou os brasilienses de surpresa pela intensidade.

No Park Way, um morador gravou vídeo com o momento em que pequenas pedras de gelo caem sobre o gramado. "Demorou, mas (a chuva) veio com vontade", diz na gravação. Em São Sebastião, também houve registro de granizo, além de bastante água.

Por volta das 15h, a Defesa Civil emitiu alerta sobre a possibilidade de chuvas intensas, com rajadas de vento. "Atenção no trânsito, verifiquem telhas e calhas. Procure abrigo e evite pontos de alagamento", informou a mensagem.

A chuva também atingiu áreas como Samambaia, Planaltina e Plano Piloto. Leitores podem registrar a primeira chuva após mais de quase 120 dias de seca e mandar para o Correio. Poste a foto ou o vídeo com o marcador #ChuvaNoDF. As melhores imagens serão repostadas nas redes sociais do jornal.

