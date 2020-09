Resumo do Dia: Confira as notícias sobre a pandemia no DF

CB Correio Braziliense

As inscrições estão abertas para os voluntários da vacina da Johnson & Johnson - (crédito: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

Hospitais - A limpeza de espaços de saúde é prioridade no DF, além de ser uma determinação da Anvisa, especialmente nos ambientes nos quais são atendidos pacientes com covid-19. A sanitização nesses locais é fundamental para conter a propagação do novo coronavírus.

Legislação - Uma nova lei regula eventos culturais adiados ou cancelados na pandemia. Essa

legislação permite que produtores de eventos artísticos reembolsem o consumidor em prazo de até um ano a partir do fim do estado de calamidade pública. A decisão dividiu a opinião de especialistas.

Vacina - A vacina da Johnson & Johnson contra a covid-19, a Ad26.COV2.S, será testada no DF. As inscrições de voluntários estão abertas a todos acima de 18 anos, sem outros critérios especiais de participação. Os testes devem começar em 1º de outubro.

Retomada - Para a presidente executiva do Grupo Sabin, Lídia Abdalla, a retomada das atividades no DF é necessária, mas as medidas de enfrentamento à covid-19 devem continuar a ser seguidas.