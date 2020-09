Via expressa da Epia será interditada a partir desta terça-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) vai interditar, a partir das 10h desta terça-feira (22/9), a via expressa da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia). O trecho afetado fica entre o Colorado e o Torto. O bloqueio vai durar seis dias. A via, portanto, será liberada a partir de 23h59 do próximo domingo (27/9).



A interdição ocorre devido ao levantamento de 10 vigas de concreto para construção de viaduto no Torto. Obras do monumento devem começar na primeira semana de outubro.



Com desvio no trânsito, motoristas deverão trafegar pela pista nova (terceira pista) na descida do Colorado, liberada há um ano. O percurso já é utilizado durante a operação de reversão da via, entre as 17h e as 19h45, dos dias úteis.



O viaduto do Torto é a última etapa que falta para a conclusão da Ligação Torto-Colorado (LTC). Segundo o DER, a ligação está 75% concluída. Iniciada em 2014, a obra tem investimento estimado em R$ 90 milhões. Projeto visa aliviar o trânsito da saída norte do DF.



Setor Policial

Outra interdição no trânsito que ocorre a partir desta semana é no Setor Policial. Devido aos serviços de escavação para a construção dos dois viadutos na Estrada Setor Policial Militar (ESPM), a faixa exclusiva para o transporte público ficará interditada a partir desta quarta-feira (23/9) até maio de 2021.