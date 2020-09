Mulher é atropelada em fila para emprego em supermercado no Itapoã

CB Correio Braziliense

(crédito: Material cedido ao Correio)

Uma mulher foi atropelada na tarde desta segunda-feira (21/9) enquanto aguardava em uma fila, no Itapoã, para entregar currículo a vaga de emprego. O acidente aconteceu na Quadra 378, em frente ao Atacadão Reis. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência às 12h37, mas a mulher recusou transporte ao hospital.

O condutor, de 57 anos, saiu ileso do acidente. De acordo com o proprietário do supermercado, José dos Reis de Oliveira, que chamou os bombeiros assim que houve a colisão, testemunhas do acidente afirmam que o motorista do veículo teria perdido o controle do carro.

A fila em que a vítima se encontrava é para vagas de emprego no Atacadão Reis, que inaugura o estabelecimento em outubro. Por isso, está contratando cerca de 100 funcionários. Segundo José, apenas hoje, a loja recebeu mais de mil currículos. O currículos ainda poderão ser entregues nesta terça-feira (22/9), das 8h às 16h.

A quantidade de pessoas era tão grande, nesta segunda-feira, que a fila dava voltas na quadra. A empresa já vinha recebendo currículos na semana anterior e, segundo o proprietário, a estimativa é de que tenham chegado a um total de cerca de 18 mil.