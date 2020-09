Corpo carbonizado com mãos e pés amarrados é encontrado em São Sebastião

DD Darcianne Diogo

(crédito: Monique Renne/Esp. CB/D.A Press)

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) encontrou, na noite desta segunda-feira (21/9), um corpo carbonizado dentro de uma casa, na Chácara 66, próximo ao galpão da Feira do Morro da Cruz, em São Sebastião.

A princípio, os militares haviam sido acionados para uma ocorrência de incêndio em edificação por volta das 18h. Contudo, ao entrarem na residência, se depararam com o cadáver de um adulto carbonizado.

Ainda de acordo com a corporação, o corpo estava com uma mordaça na boca e pés e mãos amarrados. Não foi possível, no entanto, identificar se a pessoa era um homem ou mulher. A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas e assumiram a ocorrência.

Ainda na noite desta segunda-feira, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos suspeito de ter matado a vítima. Policiais o encontraram atrás de um supermercado, após testemunhas informarem o paradeiro. Aos militares, o menor confessou ter aplicado um golpe para desmaiar a pessoa, ateado fogo e esfaqueado em seguida. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), unidade que investiga o caso.