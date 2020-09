Corpo carbonizado: briga por tênis pode ter motivado assassinato

DD Darcianne Diogo

O suspeito de ter matado e ateado fogo em uma pessoa, na noite desta segunda-feira (21/9), em São Sebastião, foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), na Asa Norte. Trata-se de um adolescente de 17 anos. Pelo estado em que o corpo foi encontrado, não foi possível identificar o sexo.

A informação foi confirmada pela PMDF ao Correio. O cadete Ziegler Paes Leme, policial que atendeu a ocorrência, afirmou que a corporação foi acionada pelo Corpo de Bombeiros do DF, após os militares se depararem com um corpo carbonizado dentro de uma casa, na Chácara 66, próximo ao galpão da Feira do Morro da Cruz.

Testemunhas relataram aos policiais que, minutos antes do crime, havia um adolescente no imóvel e que o local era frequentado por usuários de drogas. “Nós mostramos a foto de um possível suspeito aos vizinhos e eles nos confirmaram a identidade. Pouco tempo depois, conseguimos, com o apoio da comunidade, encontrar o menor atrás de um supermercado da região”, explicou o militar.

No momento da captura, o adolescente estava sob efeito de drogas e confessou que havia acabado de matar uma pessoa. “Antes disso, uma senhora havia nos procurado informando que o filho dela, que era usuário de entorpecentes, havia desaparecido no começo da tarde. Mostramos a foto ao suspeito e ele afirmou que essa pessoa teria sido a vítima, mas só a perícia poderá dizer”, detalhou o cadete.

Aos policiais, o rapaz disse, ainda, que aplicou um golpe para desmaiar a vítima, amarrou as mãos, ateou fogo e a esfaqueou em seguida. Afirmou, ainda, que a motivação do crime teria sido uma suposta briga por um tênis. O caso está sendo investigado pela DCA.