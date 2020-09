DF Legal fez 500 mil vistorias em estabelecimentos desde março

CB Correio Braziliense

Os dados são referentes ao período entre o dia 23 de março e 20 de setembro - (crédito: Foto divulgação)

No último final de semana, a Secretaria DF Legal, junto com a força-tarefa de combate à covid-19 do GDF, ultrapassou a marca de 500 mil vistorias a estabelecimentos sobre os protocolos sanitários e mais de 80 mil pessoas abordadas por ocasião do uso de máscaras. Os dados são referentes ao período entre o dia 23 de março e 20 de setembro.

De acordo com o DF Legal, 502.887 estabelecimentos foram vistoriados, com multas em 296. Neles foram verificados o cumprimento de medidas, como o uso de máscaras por clientes e funcionários, o distanciamento entre as mesas e a oferta de álcool gel para todos.

O DF Legal informou que realizou a abordagem de 80.344 pessoas referentes ao uso de máscaras, sendo que 145 acabaram multadas por se recusarem a usar o item de proteção.

Ainda de acordo com a pasta, diariamente quatro equipes da DF Legal acompanhadas pelas forças de segurança e demais órgãos de fiscalização saem às ruas em três turnos, das 8h da manhã às 3h da madrugada, para fiscalizar se as medidas de prevenção estão sendo respeitadas.



Com informações do DF Legal