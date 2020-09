Veja regras que setor de eventos precisará seguir para retomada das atividades

SS Samara Schwingel

Apenas eventos corporativos foram liberados - (crédito: Thiago Fagundes/CB/D.A Press)

O Sindicato das Empresas de Promoção, Organização, Produção e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do DF (Sindieventos) considera que a retomada parcial das atividades, liberada por meio do Decreto nº 41.214, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (22/9), será positiva para a categoria. A categoria ficou cerca de seis meses sem operar. Até o momento, estão autorizados apenas eventos corporativos, como congressos, convenções, seminários, simpósios, palestras e feiras.

"O decreto permite que nós nos organizemos da melhor forma para continuar atendendo ao público", diz Luis Otávio, presidente da entidade. Além da liberação, o decreto estabelece uma série de normas a serem seguidas a fim de evitar a disseminação do novo coronavírus.

O presidente do Sindieventos destaca, também, a importância desses protocolos. "Temos ciência do momento que estamos atravessando. Por isso, estamos orientando a todos que sigam as medidas de segurança necessárias e sejam extremamente rigorosos com servidores e clientes", considera.

Segundo o decreto, o setor realizará a retomada de forma gradual. A partir de 6 de outubro, estarão autorizadas atividades de até 100 pessoas. Apenas em 5 de janeiro de 2021 que eventos com mais de mil pessoas poderão ser realizados.

Veja o cronograma e as medidas de segurança:

- Atividades para até 100 pessoas, a partir de 6 de outubro;

- Atividades para até 300 pessoas, a partir de 27 de outubro;

- Atividades para até 500 pessoas, a partir de 17 de novembro;

- Atividades para até 1 mil pessoas, a partir de 8 de dezembro;

- Atividades para público acima de 1 mil pessoas, a partir de 5 de janeiro de 2021.