Queda de árvore, carro arrastado pela água; Veja estragos da chuva

A chuva que caiu no Distrito Federal na segunda-feira (21/9) causou estragos em várias regiões. Entre 14h e 20h, o Corpo de Bombeiros atendeu diversas ocorrências relacionadas a eles. Houve registro de árvores caídas ou risco de queda, acidentes de trânsito, queda de fiações elétricas, entre outros.

Vicente Pires foi uma das cidades mais afetadas. As ruas 3 e 4A tiveram deslizamento da terra nos buracos abertos para as obras de drenagem pluvial. Além disso, um carro foi arrastado pela enxurrada na região e houve alagamento em uma casa. Ninguém ficou ferido.

Outros chamados partiram de várias localidades, como Asa Sul, Gama, Lago Norte, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Santa Maria, Sobradinho e Taguatinga.

Nas ocorrências relacionadas à rede elétrica, o Corpo de Bombeiros realiza a prevenção de novos acidentes, mantendo a segurança do local até que a Companhia de Energética de Brasília (CEB) assuma os demais serviços.

Trânsito

Das 12h às 21h de segunda-feira (21/9), os bombeiros atenderam 36 registros de acidentes de trânsito como consequência da chuvas. Entre eles houveram colisões, atropelamentos, capotagens, queda de moto, perda do controle da direção do carro e pane de veículo em local alagado. As chuvas devem durar até quinta-feira (22/9) e cessar no fim de semana. As precipitações constantes estão previstas para outubro.

Para se prevenir de acidentes em casos de chuvas, o Corpo de Bombeiros destaca uma série de orientações:

1. Realizar a manutenção dos telhados (risco de destelhamento);

2. Limpar calhas e dutos de escoamento;

3. Realizar a manutenção preventiva no veículo (freios, luzes, limpadores, etc);

4. Em caso de chuva aumente a distância de seguimento (espaço para o carro da frente) e reduza a velocidade;

5. Não atravessar áreas alagadas com o carro;

6. Realizar a poda preventiva e se afastar de árvores durante chuva e/ou ventos fortes;

7. Isolar a área onde a rede elétrica tenha caído e aguardar o socorro;

8. Não cruzar enxurradas estando a pé (risco de ser arrastado);

9. Em caso de descargas atmosféricas (raios), procurar abrigo em local coberto, nunca sob árvores ou postes e não fazer uso de equipamentos eletro-eletrônicos ligados a rede elétrica;

10. Não permanecer em córregos ou cachoeiras em caso de chuvas (risco de cabeça d’água);

11. Em caso de emergência, ligue 193.