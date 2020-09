Pandemia acelerou serviços on-line da Secretaria de Economia

CB Correio Braziliense

Com a pandemia, a digitalização dos serviços acabou acelerada - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Todos os serviços oferecidos pela Secretaria de Economia agora estão disponíveis on-line. De acordo com a pasta, o processo de digitalização, que já estava curso, foi antecipado em pelo menos três meses por conta da pandemia.

No portal da Receita, por exemplo, há aproximadamente 430 serviços on-line. De acordo com a secretaria, entre os mais acessadas estão os relacionados ao IPTU e ao IPVA. Para pessoas jurídicas, são ofertados os processos relacionados a ISS e ICMS. Além desses, informações do Nota Legal e referentes ao Microempreendedor Individual (MEI) também podem ser acessadas.

De acordo com o secretário de Economia, André Clemente, a unificação dos portais institucionais, que hoje estão no endereço economia.df.gov.br, possibilitou o avanço na oferta de serviços digitais. “Essa evolução significa oferecer um atendimento melhor e mais inteligente ao cidadão, além de gerar economia para o governo e mais qualidade de vida para os servidores”, afirma.

A Secretaria de Economia reúne os serviços das antigas secretarias de Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão.