Permissão de eventos corporativos dá esperança para as empresas de bufês

Com a volta dos eventos corporativos, as empresas de bufês poderão buscar mais clientes para atender. E, segundo a presidente da Associação dos Buffets do Distrito Federal (ABDF), Renata LaPorta, esse fato dá esperança para a categoria. “Com o início da pandemia, nosso faturamento reduziu a quase zero. Por isso, cada passo e cada liberação é uma vitória para nós”, afirma.

Renata afirma que o segmento está preparado para retomar os negócios. “Quando você passa credibilidade e segurança, as pessoas tendem a ficar mais à vontade e essa é nossa intenção. Queremos mostrar que estamos comprometidos com a segurança de todos os envolvidos nos eventos”, explica. “Além das medidas básicas como o uso de máscaras e álcool em gel, orientamos nossos parceiros a utilizarem luvas, protetores de copos e talheres, além do uso de guardanapos individuais e descartáveis”, ressalta Renata.

Osmar Figueiredo, 58 anos, é dono do Coffee Break buffet e trabalha com o público corporativo. Devido à proibição, em março, ele não produziu nenhum evento desde então. “Espero que com essas liberações, tenhamos uma retomada mais rápida. Que no final do ano, a gente possa trabalhar com mais frequência”, destaca.