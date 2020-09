Mega sorteia R$ 43 milhões

J » JÉSSICA EUFRÁSIO » SAMARA SCHWINGEL

Acumulada há cinco sorteios, a Mega-Sena deve pagar R$ 43 milhões ao vencedor do concurso nº 2.302. Os apostadores podem fazer jogos até as 19h de hoje, pelo portal Loterias Caixa, no aplicativo de celular Loterias Caixa, pelo internet banking ou em uma das 200 casas lotéricas do Distrito Federal. O sorteio ocorre hoje, às 20h, com transmissão ao vivo pela Rede TV/TV Brasília, no site do Correio, bem como no Facebook e no YouTube da Caixa Econômica Federal.

Com o rendimento atual da poupança de 0,5% ao mês, somada a variação da taxa referencial (TR), o prêmio de R$ 43 milhões pode gerar um ganho extra de R$ 49,8 mil mensais se mantido na caderneta. Com o montante milionário, também é possível comprar, por exemplo, nove jatinhos executivos, de R$ 4,5 milhões cada.

A chance de acertar as seis dezenas é de uma em 50 milhões. No último concurso, 66 apostas acertaram a quina. Cada uma resultou em R$ 44,2 mil. Os vencedores podem reclamar o prêmio em qualquer casa lotérica ou nas agências da Caixa. Se o valor for superior a R$ 1,3 mil líquidos, só é possível pedir o total em unidades de atendimento bancárias. Montantes iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos dois dias depois da apresentação do bilhete. Se não forem solicitadas em até três meses após a data do sorteio, as recompensas prescrevem e são repassadas ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

O sonho de ganhar na Mega-Sena ainda mexe com o imaginário de muita gente. Morador do Sudoeste, Remilson Nunes Ferreira, 56 anos, aposta com um grupo de colegas de trabalho e conhecidos por meio de bolões. “Expectativa de ganhar a gente sempre tem. Quando (o prêmio) acumula, reunimos um grupo de amigos e jogamos. São, mais ou menos, 30 pessoas”, conta. A turma chegou a passar perto, mas, desde que começou a apostar, há pouco mais de um ano, sempre bate na trave das dezenas sorteadas.

Além de participar dos bolões, Remilson não deixa de fazer ao menos três jogos individuais às quartas-feiras e aos sábados. Ele diz que as apostas desses dois dias são sagradas, e as dezenas escolhidas, as mesmas há anos. Os algarismos têm relação com datas de nascimento e idades de pessoas próximas. “Só jogo nesses números. Se ganhasse sozinho, dividiria em partes iguais com a família. Meu sonho é conquistar a casa própria e aplicar o dinheiro em investimentos rentáveis, que deem tranquilidade no futuro”, completou.

Cuidado com o bolso

É importante, porém, manter o controle e não gastar mais do que cabe no orçamento. Para evitar o comprometimento da renda familiar, o economista e professor do Ibmec DF William Baghdassarian considera que o planejamento é o principal. “Entendo os jogos em loterias como uma diversão, e não um gasto necessário ou uma prioridade. Por isso, acredito que parte das despesas voltadas para o lazer podem ser direcionadas às apostas”, explica.

Ele ainda diz que os valores dependem da renda de cada um, mas ressalta a importância de uma poupança. “O ideal é que tenhamos uma poupança para emergências (três ou quatro meses de salário) e outra para sonhos futuros”, afirma. De acordo com William, no caso de um salário mínimo, o ideal é que 30% ou 40% da renda seja reservado para despesas fixas; outros 20% ou 30% para poupança e 30% para lazer ou despesas extras. Até metade desse último percentual pode ser direcionado para apostas na Mega-Sena.

A fim de evitar que o jogo se transforme em um vício, o psicólogo Higor Barros afirma que é preciso saber reconhecer o problema. “O ato de apostar em si não é a problemática. A confusão começa quando se torna um ato repetitivo e desnecessário”, explica. Segundo o especialista, são os familiares e amigos que costumam identificar um possível vício em jogos e cabe a eles propor consultar um psicólogo. “O indivíduo precisa mudar o hábito e isso exige uma força de vontade por parte dele. Isso não é motivo de vergonha, pois todos estamos sujeitos a algum tipo de vício”, diz.