Ciclista morre após cair de bicicleta na L4 Norte

(crédito: Cícero Lopes/CB/D.A Press)

Um ciclista morreu após cair da bicicleta na madrugada desta quarta-feira (23/9), na L4 Norte, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF). A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com os militares, a bicicleta estava bastante danificada, o que sugere um atropelamento, mas nenhum carro foi encontrado no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h e encontrou a vítima caída no chão, com ferimentos no crânio. Após o socorro, o local ficou preservado pela perícia da Polícia Civil.

