CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/ CB/ DA press)

Quem está curtindo o clima fresquinho do Distrito Federal, com a chegada das chuvas, tem de aproveitar, pois elas devem continuar até, no máximo, sexta-feira (25/9). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que a umidade relativa do ar volte a cair no próximo fim de semana. O período chuvoso começa, oficialmente, na segunda quinzena de outubro.

Nesta quarta-feira, o clima continua fechado e instável. Há previsão de chuva no decorrer do dia. A tendência é que as precipitações sejam fracas, mas pode ocorrer pancadas moderadas em algumas regiões.

A temperatura mínima, de 17ºC, foi registrada nas primeiras horas da manhã, em Águas Emendadas, em Planaltina. A máxima pode chegar a 28ºC. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 40%. A taxa poderá chegar a 100% no decorrer do dia.

“Essas chuvas deram uma lavada na atmosfera e uma melhorada na qualidade do ar. Assim, é melhor para a saúde humana e para o meio ambiente. Depois que elas passarem, a situação volta a ser como estava anteriormente, pedindo atenção”, destacou o meteorologista Olívio Bahia.

Estragos

Os primeiros registros de chuva ocorreram na segunda-feira (21/9), após 119 dias de estiagem. Embora a mudança climática tenha trazido alívio para os brasilienses, que almejavam por precipitações, os estragos por elas foram grandes em muitas regiões. Vicente Pires foi uma das cidades mais afetadas.