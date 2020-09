Chuva no DF: mande seus registros de chuva para o Correio

JL Jonathan Luiz*

#chuvanodf Veja as fotos enviadas por leitores para o Correio - (crédito: Thais Carvalho)

Os brasilienses estão aproveitando a chuva na capital. Os primeiros indícios de pancadas aconteceu na última segunda-feira (21/9) em algumas regiões administrativas. Os primeiros pingos começaram após 119 dias de estiagem, o que fez desse o oitavo maior período sem chuva na história de Brasília.

Para quem gosta desse clima mais fresquinho, precisa aproveitar a chegada da chuva, porque elas devem continuar até, no máximo, sexta-feira (25/9). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar volta a cair no próximo fim de semana.

Para celebrar esse momento, o Correio pede aos leitores que enviem, em suas redes sociais, vídeos e fotos de chuva na região onde moram com a hashtag #chuvanoDF. Você pode aparecer em nosso site e em nossas redes. Confira alguns belos registros que foram enviados.