Recuperação do viaduto da Ponte Costa e Silva será feita no sábado

CM Cibele Moreira

Placas de concreto do viaduto de acesso à Ponte Costa e Silva foram danificadas por caminhão - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA PRESS)

Sem riscos estruturais, viaduto de acesso à Ponte Costa e Silva será reparado no próximo sábado (26/9), pela equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF). A estrutura de concreto foi danificada após um caminhão acima da altura permitida de 4,5 metros passar pelo local.

De acordo com o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfu Júnior, a intervenção será feita no período da manhã. “Vamos paralisar o trânsito por algumas horas para a colocação de uma chapa metálica no buraco que abriu. É uma coisa simples, não vai demorar muito, até meio dia estará liberado”, afirmou Nacfu.

O secretário de Governo do Distrito Federal, José Humberto Pires, ressaltou que o viaduto não corre risco. “Foi um acidente, não tem nenhum problema em relação à ponte. Está absolutamente segura. Foi uma falta de observação da altura de 4,5 metros. Infelizmente, esse caminhão passou e deteriorou esse pedaço”, pontuou.

Motoristas que passavam pela via no momento do ocorrido se assustaram com pedaços da estrutura caindo. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionada por volta das 9h17.

O acesso à pista inferior ao viaduto no sentido ponte Costa e Silva ficou interditado por cerca de três horas. A via foi liberada por volta das 12h45 após avaliação da Defesa Civil.