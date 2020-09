Placas de concreto do viaduto de acesso à Ponte Costa e Silva ameaçam cair

CM Cibele Moreira

As placas de concreto da Ponte Costa e Silva apresentam riscos de cair nesta quarta-feira (23/9). O Corpo de Bombeiros e a Defesa Defesa Civil estão no local para avaliar a ameaça de desabamento.

A pista de acesso ao Lago Sul está interditada para os veículos e um longo engarrafamento se formou desde a Avenida das Nações.

Ponte JK

No último fim de semana de agosto, a Ponte JK precisou ser interditada, sentido Plano Piloto, para a realização dos serviços de manutenção das juntas de dilatação do monumento. O reparo foi feito pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), em parceria com o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF).

A manutenção é recorrente no local. Dias antes, em 5 de agosto, o reparo já havia sido realizado. Em fevereiro, algumas vias da ponte foram interditadas para substituição das placas de dilatação por outras com material mais resistente.

Mas, segundo a Companhia, em razão da pandemia as obras precisaram ser suspensas, pois as peças são importadas da Itália e a fábrica responsável pela entrega permaneceu fechada por quatro meses. Com novo pedido do material, a retomada da obra de forma definitiva está prevista para o final de outubro.



Os técnicos da Novacap utilizam uma resina especial e massa asfáltica específica para minimizar os problemas existentes nas juntas. As placas de dilatação são dispositivos criados para absorver a variação do impacto causado pelos veículos e pedestres que passam diariamente pela ponte e amenizar os efeitos da vibração da estrutura.

Galeria dos Estados

Em 6 de fevereiro de 2018, um bloco de concreto de 300 metros quadrados e 45 toneladas desabou. Um cratera se abriu em duas faixas do Eixo Sul, onde passam, diariamente, 100 mil carros. Abaixo do desabamento havias dois restaurantes, que foram atingidos e quatro carros ficaram destruído. Ninguém morreu ou ficou ferido.

