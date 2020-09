Salões expositivos do Planetário de Brasília são reabertos

CB Correio Braziliense

O Planetário permaneceu 16 anos fechado até a reabertura, em 2013. Agora, estava fechado novamente por causa da pandemia - (crédito: Antonio Cunha/Esp. CB/D.A Press - 28/12/13 )

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) autorizou a reabertura

do Planetário de Brasília à visitação das salas de exposições, mas a realização de eventos continua proibida. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (23/9).



O Planetário estará aberto ao público de terça a domingo, até em feriados, das 9h às 17h. O horário poderá ser alterado, ampliado ou reduzido, de acordo com experiência e da resposta ao Protocolo e Procedimentos Operacionais Gerais e Específicos. As mudanças ficarão a critério da SECTI.





Regras



Os servidores, terceirizados e visitantes dos salões expositivos ou de qualquer outra área do Planetário de Brasília com temperatura superior a 37.8° não poderão entrar no local.



Haverá apenas uma única entrada e saída para visitantes dos salões expositivos.



O número máximo de pessoas dentro das dependências será controlado pelo vigilante da entrada e pelo servidor que estiver no salão.



Atingido o limite, caberá ao vigilante determinar a interrupção do fluxo e orientar a formação de fila, mantida e respeitada a distância de dois metros entre cada indivíduo, mas entendendo haver razoabilidade de proximidade em grupos familiares;



O Planetário de Brasília determinará o número máximo de pessoas no salão expositivo a partir do critério de uma pessoa por 9 m², após a dedução de 30% da área total do Salão Expositivo, por conta de espaço de circulação e grandes obstáculos.

Além disso, é obrigatório o uso de máscara, a medição de temperatura e o distanciamento dentro do salão expositivo. Não será permitido comer no local ou utilizar bebedouros.