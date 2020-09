Trânsito: via expressa da Epia no sentido Colorado/Torto está liberada

CB Correio Braziliense

As obras foram encerradas com cinco dias de antecedência - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

Na tarde desta quarta-feira (22/9), o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) liberou a via expressa da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA/DF-003), no trecho entre o Colorado e o Torto. O local estava interditado desde as 10 horas da última segunda-feira (21/9).



O bloqueio gerou um impacto muito grande no trânsito da região, por isso, o DER solicitou que empresa executora acelerasse o cronograma. Os operários trabalharam também durante a noite a fim de adiantar a entrega das obras. O órgão previa que a liberação do trecho ocorresse na próxima segunda-feira (28/9), logo, seriam seis dias de bloqueio.



A obstrução do trecho preparou o local para o serviço de levantamento de 10 vigas de concreto na obra do viaduto em construção no Torto. As peças medem 45 metros de comprimento cada uma e têm peso aproximado de 120 toneladas cada. Esta nova obra está programada para ter início na primeira semana de outubro.