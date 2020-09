Polícia Militar prende acusado de roubar cosméticos a cooktop em Brazlândia

TU Thais Umbelino

(crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (23/9) homem que furtava de cosméticos a cooktop em comércio de Brazlândia. O autor dos roubos, Gleison Pereira Silva, 36 anos, estava foragido após escapar da operação Forseti — deus Nórdico da Justiça — deflagrada pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) nesta terça (22).

De acordo com o segundo-sargento da PMDF Flávio Mendes uma testemunha viu a foto do criminoso na televisão e avisou para o batalhão onde ele estava. “Quando o homem saiu do esconderijo, nós o abordamos e demos voz de prisão”, explicou o militar.

O criminoso foi levado para a 18ª DP. De acordo com a PCDF, os furtos cometidos teriam ocorrido entre junho e julho deste ano. Estima-se que o prejuízo aos donos dos estabelecimentos tenha chegado a R$ 50 mil. Na casa de Gleison, os policiais encontraram parte do material furtado, como espingardas de chumbinho, cooktops, bombas de água, produtos cosméticos, perfumes, pranchas de cabelo, entre outros. Foram encontrados, ainda, ferramentas utilizadas pelos autores para arrombarem as lojas, tais como alicates e pés de cabra.

Um dos comparsas de Gleison foi preso nesta segunda-feira (21) pela mesma equipe do segundo-sargento da PMDF Flávio Mendes.