Mesmo com chance de chuva, sol volta a aparecer nesta quinta em todo o DF

CC Caroline Cintra

(crédito: Ed Alves/ CB/ DA Press)

O brasiliense já pode começar a se despedir das chuvas, pois elas devem continuar, no máximo, até sexta-feira. As precipitações registradas esta semana ainda não deram início ao período chuvoso no Distrito Federal, mas ajudou bastante a aliviar a seca. A estiagem durou 119 na capital.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que as chuvas ocorram constantemente no DF a partir da segunda quinzena de outubro. "As chuvas dessa semana são características da Primavera - iniciada na última terça-feira. A chuva vem, daqui a pouco aquece novamente. E fica nisso até chegar o período mesmo chuvoso", disse o meteorologista Olívio Bahia.

Para esta quinta-feira, há pequenas chances de chuviscos pela manhã em algumas regiões e pancadas à tarde. O céu se mantém com muitas nuvens, mas o sol volta a aparecer no decorrer do dia.

A temperatura mínima foi de 17ºC, pela manhã. À tarde, a máxima pode chegar aos 29ºC. A umidade relativa do ar volta a cair aos poucos no DF. Hoje, ela varia entre 95% e 30%.

Chuva

Apesar da previsão de início do período chuvoso para a segunda quinzena de outubro, Olívio Bahia destaca que pode haver alterações. "A expectativa é essa. Mas, ano passado, a chuva começou em 15 de novembro. Outubro foi bastante seco. Em compensação, choveu bem no período", disse.

Setembro costuma ser um mês seco. Tanto que a média do volume de chuva é pequena. Em Brasília, a quantidade de água que cai fica em torno de 46,6 milímetros (mm). Em meses chuvosos, a capacidade é quatro vezes maior e chega a 200 mm.