Volume da primeira chuva após a seca foi maior do que em 2019

CC Caroline Cintra

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A primavera chegou nesta terça-feira (22/9) do jeito que o brasiliense esperava: com chuva. Os primeiros registros dela, após 119 dias de seca, causaram alvoroço e trouxeram alívio, já que 2020 foi um dos anos mais secos da história do Distrito Federal (Veja ranking de estiagem).

Na segunda-feira (21/9), o volume de água foi grande. A região onde mais choveu foi o Gama, com 32,2 milímetros (mm). Depois veio Águas Emendadas, em Planaltina, com 31,6mm. Em seguida aparece o Sudoeste, registrando 25,4mm e, por fim, o Paranoá , com 14mm.

Essa primeira chuva após o período da seca foi mais intensa do que a do ano passado, registrada em 25 de setembro. Na cidade onde mais choveu, no Paranoá, o volume de água chegou a 0,6mm. Em todo o ano, choveu mais na região do Plano Piloto: 1.423,3mm.

“O período de chuva se inicia mesmo em outubro. De acordo com as características do período, o volume de chuva este ano pode chegar ao que foi o ano passado”, disse o meteorologista Heráclio Alves.

Essa primeiras chuvas devem continuar até quinta-feira (24/9). Depois, o DF passará por mais um período de seca. As precipitações constantes ocorrerão na segunda quinzena de outubro. Então, o brasiliense tem que aproveitar esses poucos dias de frescor porque vem mais seca por aí.

Umidade subiu

Diferentemente dos dias anteriores, esta terça-feira será de céu com muitas nuvens. Pode chover a qualquer momento. Mas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá pancadas de chuva entre a tarde e a noite em algumas regiões. “No decorrer do dia, a temperatura vai aumentar e, como a umidade está subindo, a chances de chuvas fortes são grandes”, alertou Heráclio.

A temperatura mínima registrada nesta terça-feira foi de 17ºC, em Águas Emendadas, em Planaltina. Na área central de Brasília foi de 18ºC. A máxima pode chegar a 30ºC, à tarde. A umidade varia entre 95% e 30%.

Ranking de estiagem

1º - 1970 (135 dias)

2º - 1966 (131 dias)

3º - 2010 (130 dias)

4º - 2017 (127 dias)

5º - 1995 (126 dias)

6º - 2007 (125 dias)

7º - 2008 (123 dias)

8º - 2020 (119 dias)

9º - 1991 (117 dias)

10º - 2019 (113 dias)