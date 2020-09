Com estoque em queda, bancos de leite materno do DF precisam de doações

CB Correio Braziliense

Os bebês de Brasília precisam de ajuda. De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), o Banco de Leite Humano do DF registrou queda em seus estoques nos dois últimos meses e os números preocupam. A demanda por leite materno continua alta e a vida de vários bebês depende da doação.

A SES lembra a importância da amamentação e reforça que as mães podem se tornar doadoras e contribuir para aumentar os estoques do Banco de Leite Humano do DF.

“Houve uma queda acentuada nos nossos estoques e precisamos da doação de leite materno para salvar os recém-nascidos que estão internados nas UTI’s neonatais. Desde julho, os nossos estoques estão caindo e isso não pode acontecer”, informa a coordenadora das Políticas de Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano do DF, Miriam Santos.

Em junho, 1.917 litros de leite materno humano foram coletados em todo o DF. Em julho, o total de leite coletado foi de 1.588 litros; em agosto houve uma nova queda e foram coletados 1.494 litros. Por conta disso, é muito importante que as doações continuem.

Miriam faz um apelo para que as mães continuem doando leite materno e tomando os mesmos cuidados com a higiene durante a coleta. “Lembrando sempre de proteger as vias respiratórias e de lavar muito bem as mãos”, complementa. Além disso, a coordenadora destaca que a mulher não precisa sair de casa para entregar o leite. “Basta entrar em contato que vamos buscar”, afirma.

O Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) é a unidade que possui maior demanda, pois tem o maior número de leitos de UTIs neonatais na rede.

“O banco de leite do Hmib é o que mais distribui. Temos muitos bebês prematuros na UTI. A média de distribuição gira em torno de nove litros de leite pasteurizado por dia e durante a pandemia nossos estoques diminuíram bastante”, informa Ana Cláudia Barros, chefe do Núcleo de Banco de Leite Humano do Hmib.

Miriam frisa que a parceria entre a Secretaria de Saúde e o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) é importante para as doações de leite materno. Em maio, a corporação doou 14 veículos para uso das equipes dos bancos de leite.

“Por meio do Corpo de Bombeiros, as mulheres podem doar o leite materno sem se preocupar com o transporte. São 30 anos de parceria, essencial para o sucesso do nosso trabalho”, destaca. Para doar leite, as interessadas devem ligar no telefone 160 – opção 4.

Orientações e esclarecimentos sobre a amamentação e doação de leite materno estão sendo oferecidos por telefone, por mensagem de WhatsApp, e-mail e até mesmo por vídeo chamada. Confira a lista de contatos:

