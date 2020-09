Seminário sobre coronavírus reúne representantes de 9 órgãos do DF

CB Correio Braziliense

Evento on-line tem como objetivo avaliar e pensar políticas públicas para a saúde - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Nesta quinta-feira (24/9), será realizada a abertura do Seminário Direito à Saúde: Os Desafios no Enfrentamento à covid-19. O evento será transmitido pela TV Web da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e a participação é gratuita.

O encontro virtual começa às 19h. A programação conta com a entrega do relatório final da Ação Conjunta, uma iniciativa que reúne a Comissão de Direitos Humanos da CLDF, o Sindicato dos Enfermeiros do DF (SindEnfermeiros-DF), a Ordem dos Advogados do Brasil do DF (OAB-DF), Conselho Regional de Enfermagem do DF (Coren-DF), Associação Brasileira de Enfermagem (Aben-DF), Conselho Regional de Saúde de Brasília, Conselho de Saúde do DF, Conselho Regional de Medicina do DF (CRM-DF) e a Defensoria Pública.

No documento está um compilado dos relatórios referentes às vistorias realizadas nas unidades de saúde do DF entre 6 de abril e 25 de setembro. O objetivo das visitas era verificar as condições no que tange à assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV2), em toda a capital, como parte das políticas públicas de enfrentamento à pandemia. Outro intuito era identificar os motivos que elevaram a taxa de profissionais infectados.

De acordo com o relatório, após seis meses de visitas, algumas unidades de saúde se adequaram ao fluxo diferenciado, mas a grande maioria ainda tem dificuldades na adequação do fluxo, com exceção dos Hospitais de Campanha. Foram observados todos os aspectos, que serão apresentados durante o seminário.

A programação continua na sexta-feira (25/9), com debates. O primeiro começa às 9h, com o tema "Covid-19 no Mundo e no Brasil"; às 10h30, "Covid-19 no DF"; às 14h, "Execuções Orçamentárias e Políticas Públicas" e, por fim, às 16h, será discutido o "Futuro Pós-Covid".

Seminário Direito à Saúde: Os Desafios no Enfrentamento à covid-19

Quando: 24 e 25 de setembro

Onde: Web TV da Câmara Legislativa

Horário: 19h (na quinta) e a partir das 9h (na sexta)