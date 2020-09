Falso policial que sequestrava traficantes agia no DF há um ano

DD Darcianne Diogo

Drogas e dinheiro estão entre as apreensões da polícia durante a operação - (crédito: PCDF/Divulgação)

O suspeito de ter se passado por policial militar de Goiás para sequestrar traficantes da região de Ceilândia e roubar drogas agia, pelo menos, há um ano no Distrito Federal, segundo informações da Polícia Civil. O acusado, de 36 anos, foi alvo da operação Loki, deflagrada na noite desta quarta-feira (23/9) pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte).

Uma das vítimas seria a mulher de um traficante, morador do Incra, em Brazlândia. Ela teria sido sequestrada e chegou a apanhar do falso policial para entregar drogas, ouro e dinheiro. A investigação sobre a atuação do criminoso começou após os policiais receberem uma denúncia anônima de que um homem estaria se identificando, falsamente, como policial militar de Goiás. O denunciante informou que o suposto militar portava uma carteira funcional falsa da PMGO, distintivo e até arma de fogo.

Conforme consta na ocorrência, o acusado sequestrava traficantes moradores de Ceilândia e do Setor Habitacional Sol Nascente no intuito de extorqui-los e roubar dinheiro e drogas. Após monitoramento policial, os investigadores perceberam que o falso policial estaria colhendo informações sobre um morador da QNO 6. O homem teria passado, inclusive, várias vezes na residência da vítima, no local de trabalho dela, anotando dados e tirando fotos.

O Correio apurou que, em 25 de julho de 2019, o mesmo suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama). Na ocasião, os militares faziam ronda de rotina e avistaram um veículo em atividade suspeita e, então, pediram para parar. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, um celular produto de crime e documento de identidade falso, como se fosse policial militar de Goiás. À época, ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Prisão

Com as informações, os agentes e delegados da 19° DP montaram equipes, que foram dividas e encarregadas de monitorar a casa do possível alvo e o falso policial. Por volta das 21h30 desta quinta-feira, um dos grupos de policiais informou que o acusado abordou a vítima, sequestrando-a e forçando-a entrar no veículo.

Assim que o veículo utilizado pelo falso policial estacionou na frente da casa do alvo, policiais renderam tanto suspeito quanto a vítima, que, de acordo com as investigações, era um traficante da região.

Com o falso militar, os investigadores encontraram uma carteira funcional falsa da PMGO, chave de algema e uma pistola PT 100, calibre .40. Aos policiais, a vítima sequestrada confirmou que o homem teria se identificado como policial. Ele teria dito, ainda, que sabia que na casa havia maconha armazenada.

No interior da residência, foram encontrados 24 Kg de maconha escondidos em um compartimento em cima do armário.