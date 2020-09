Idoso é atropelado por carro e morre em Taguatinga

TU Thais Umbelino

(crédito: Divulgação/PMDF)

Um idoso de 65 anos morreu na manhã desta quinta-feira (24/9), vítima de atropelamento na QNG 1, em Taguatinga Norte. De acordo com a Polícia Militar, no momento do acidente, o homem atravessava a avenida, e após desviar de uma moto, foi atropelado por um carro.

O veículo, um Fiat Pálio, era dirigido por um homem, que não precisou de socorro. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Nesta semana, outra ocorrência de atropelamento foi registrada. Enquanto aguardava em uma fila, no Itapoã, para entregar currículo a uma vaga de emprego, na segunda-feira (21/9), uma mulher foi atropelada. O acidente aconteceu na quadra 378, em frente ao Atacadão Reis. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, mas os ferimentos foram leves e ela não precisou ser transportada ao hospital.