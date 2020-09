Covid-19: DF chega a 3.164 mortes causadas pela doença

TU Thais Umbelino

O Distrito Federal atingiu, nesta quinta-feira (24/9), 186.945 registros de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Do total, 890 casos foram notificados em 24 horas, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, às 18h. Os dados mostram 175.822 pessoas recuperadas e 7.959 casos ativos.

O número de mortes no DF também aumentou, com 16 registros entre o período de 7 de julho e 24 de setembro. O total chegou a 3.164. Entre as últimas vítimas, estão oito mulheres e oito homens. A maioria apresentava comorbidades, com exceção de uma pessoa, sendo cardiopatia a principal doença acometida.



Segundo dados da Secretaria de Saúde, mais de 53,9% dos infectados são mulheres (100.720) e 46,1% homens (86.225). A maioria representa as faixas etárias de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos, e possuem entre as principais comorbidades cardiopatias (8.451) e distúrbios metabólicos (5.508). Quanto às Regiões Administrativas com maior grau de transmissão do vírus, Ceilândia tem o número de casos (22.839), seguida por Taguatinga (15.355) e pelo Plano Piloto (14.760).