Empresas revendedoras de carros criticam o retorno dos feirões

DD Darcianne Diogo

(crédito: Pedro Ladeira/Esp. CB/D.A Press)

Empresas revendedoras de carros repudiaram a aprovação do projeto de decreto legislativo nº 82/2019, que derruba os efeitos do Decreto nº 31.405/2010 do GDF, que proibia a realização de eventos em áreas públicas para revenda de veículos, os chamados feirões, durante a pandemia causada pelo novo coronavírus.

O projeto, de autoria do deputado Daniel Donizet (PL), foi aprovado ontem, em sessão extraordinária remota da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), e permite o retorno dos feirões no Distrito Federal. Segundo o distrital, mesmo com a existência de uma legislação mais recente permitindo os feirões, o decreto de 2010 gerava confusão no setor e atrapalhava a realização das atividades.

A notícia, no entanto, não agradou empresários de concessionárias e nem a Associação das Empresas Revendedoras de Veículos do DF (Agenciauto). “O nosso posicionamento é que essa medida, se prosperar, é o fim da linha para mais de 600 empresas e mais de 1 mil empregos. Essas empresas que organizam os feirões não são do DF. As pessoas que levam os carros para as feiras não garantem a procedência do veículo. Se você compra um automóvel em uma loja, por exemplo, tem a garantia de procedência, diferentemente dos feirões”, contestou o presidente da Agenciauto, José Rodrigues Neto.

Cléber Pires é um dos fundadores da Cidade do Automóvel e trabalha no setor há mais de 40 anos. O empresário é contra a aprovação do projeto. “Nós recebemos essa notícia com muita surpresa. Temos a convicção de que o governador, que entende as nossas dificuldades, vetará esse projeto”, ressaltou.