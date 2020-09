GDF troca comandos em secretaria e em Águas Claras

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) trocou o comando da Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal. Sai do cargo Everardo Ribeiro Gueiros e assume Roberto Vanderlei de Andrade. A mudança foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta sexta-feira (25/9).

Foi publicado também no documento a mudança do administrador de Águas Claras. O governador Ibaneis Rocha (MDB) exonerou Francisco de Assis da Silva e nomeou André Luis Queiroz Rosa.

Assis assumiu o cargo em fevereiro deste ano, quando o GDF exonerou Ney Robsthon. Ele estava no cargo desde o início do novo governo.

Antes da nomeação como administrador de Águas Claras, André Luis já havia chefiado a Administração de Brazlândia no governo de Rodrigo Rollemberg. Além disso, foi candidato a deputado distrital na última eleição.

Dança das cadeiras

Neste ano, houve muitas trocas de comando das administrações. Em julho, Ibaneis Rocha exonerou Gustavo Aires e Renato Couto Mendonça, ex-chefes de Samambaia e Cruzeiro, respectivamente.

Em junho, Ibaneis fez troca de administradores regionais, pelo menos, cinco vezes no período de seis dias. Passaram pelas trocas as administrações do Jardim Botânico, Sobradinho 2, Itapoã, Planaltina e Santa Maria.