''Só encaminharei se houver acordo'', diz Ibaneis sobre Refis

WL Washington Luiz

Declarações foram dadas durante evento de inauguração das obras de irrigação do canal Santos Dumont, em Planaltina - (crédito: Washington Luiz/CB/D.A Press)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou, nesta sexta-feira (25/9), que só reencaminhará o projeto que estabelece o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis) para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) se houver acordo entre os deputados da base. Ibaneis confirmou que vai discutir o assunto com os parlamentares na próxima terça-feira (29/9).

“Só encaminharei se houver um determinado consenso com os deputados da base, vou conversar com eles, vou ver as sugestões que esses deputados têm a fazer. Caso seja positivo, a gente encaminha novamente o Refis”, disse, após inaugurar a obra de irrigação do Canal Santos Dumont, em Planaltina.

No primeiro semestre, a proposta foi rejeitada pelos distritais e o emedebista chegou a afirmar que só enviaria novamente no ano que vem. Agora, o governador avalia que a iniciativa pode auxiliar no momento de pós-pandemia.

"É muito importante, no meu entender e da Secretaria de Economia, para a cidade. Nós temos que retomar a economia e retomar através de investimentos públicos, porque hoje o privado está passando por muitas dificuldades para poder investir", defendeu Ibaneis.

As regras da CLDF impedem que um projeto rejeitado volte a ser discutido no mesmo ano, a não ser que obtenha assinatura de maioria absoluta dos membros da casa. Para tornar possível o retorno do Refis, a deputada Júlia Lucy (Novo) anunciou que conseguiu 14 assinaturas de parlamentares em ofício enviado à Secretaria de Economia para trazer a proposta de volta, uma a mais que o necessário.