Ainda dá tempo: Apostas da Mega-Sena podem ser feitas até sábado

MM Mariana Machado

Sem ganhadores, Mega Sena acumula e deve pagar R$ 40 milhões no sábado - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Ainda dá tempo de tentar a sorte na Mega-Sena acumulada e tentar faturar o bolão de R$ 50 milhões. O sorteio ocorre neste sábado (26/9), às 20h, e os apostadores têm até uma hora antes para escolher os possíveis números vencedores.

Para se ter uma ideia, o valor do prêmio é o equivalente ao que foi pago pelo jogador da NBA, Draymond Green, em uma mansão de seis quartos, adega, piscina, e spa, na Califórnia, Estados Unidos.

No último sorteio, realizado na quarta-feira (23/9), três bilhetes do Distrito Federal bateram na trave, com quinas e quadras premiadas. Um deles foi de um bolão de 26 cotas. Em um jogo de 11 números, o bilhete fechou seis quinas e 96 quadras. Cada cota faturou cerca de R$ 9 mil. As outras duas apostas, uma da Asa Sul, e outra de Brazlândia, acertaram cinco dezenas em apostas simples, e levaram para casa, cada uma, cerca de R$ 27 mil.

Como jogar

Basta marcar, na cartela de jogo, uma sequência de 6 a 15 números. O valor máximo é pago a quem acerta a sena (seis números). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar em um único jogo, maiores as chances de levar o prêmio. Contudo, o valor da aposta também fica mais alto.

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Daí, 35% é distribuído entre acertadores da sena; 19% para os da quina (5 números); 19% para quem faz a quadra (sorteio de 4 números); 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5; e 5% ficam acumulados para a Mega da Virada. Até o momento, a Caixa acumula R$ 64,1 milhões para o sorteio do fim do ano.