Licitação para viaduto do Recanto das Emas começa em novembro

Obra é uma demanda antiga da população do Recanto das Emas - (crédito: Zuleika de Souza/CB/D.A Press - 11/9/13)

O edital para escolher a empresa que realizará a obra de construção do viaduto do Recanto das Emas foi lançado nesta sexta-feira (25/9). A primeira fase da licitação ocorrerá em 3 de novembro, quando as empresas interessadas deverão entregar os documentos ao Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal (DER-DF).

Depois, haverá a abertura das propostas de preço, que será analisada pela Comissão Julgadora Permanente. Na etapa seguinte, serão divulgadas as empresas que estão habilitadas a participarem da concorrência, seguido pela escolha da empresa vencedora do certame.

A última fase é a assinatura do contrato e, na sequência, a assinatura da ordem de serviço para início imediato dos trabalhos. Todo este trâmite deve levar, aproximadamente, 90 dias.

De acordo com o governo, a vencedora deverá construir, em um ano, o sistema de readequação viária com trincheira no entroncamento do Recanto das Emas com a DF-001. O valor previsto para a execução total dos serviços é de R$ 37,5 milhões, provenientes de recursos da Caixa Econômica Federal.