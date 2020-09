Integrante do PCC foragido há 4 anos é preso no Recanto das Emas

DD Darcianne Diogo

O suspeito foi preso no Recanto das Emas e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia - (crédito: Seape)

Conhecido como Neguinho, Edson de Souza Campos, um dos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) — facção oriunda de São Paulo — foi preso por policiais penais do Núcleo de Inteligência da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe), nesta sexta-feira (25/9). O faccionado estava sendo procurado pela Justiça do Estado de Goiás desde 2016.

O suspeito foi preso no Recanto das Emas e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia. Edson de Souza havia sido detido em 2015, no âmbito da Operação Avalanche, que investigou a ação de criminosos dentro do sistema prisional, mas estava em liberdade. O Correio apurou que o suspeito é apontado pela Polícia Civil como líder das ações da cúpula no DF e, quando esteve preso, era responsável por coordenar os trabalhos locais de dentro do Complexo Penitenciário da Papuda.

Edson (foto: Reprodução)

De acordo com a apuração policial, o faccionado integra um grupo que atua no tráfico de drogas, roubo e extorsão. À época, a polícia informou que ele seria o responsável por coordenar os criminosos que estavam na rua, função conhecida na facção como “Geral da Rua”