Criança foi estrangulada no barraco do assassino e jogada em fossa no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Investigações conduzidas pela 8ª Delegacia de Polícia (SIA) concluíram que o acusado de matar e estrangular uma criança de 12 anos na Chácara Santa Luzia, na Estrutural, não conhecia a vítima. O menino foi assassinado no começo de março e teve o corpo colocado dentro de um saco plástico e, em seguida, jogado dentro de uma fossa.

Ao Correio, o delegado-chefe da 8ª DP, Rodrigo Bonach, afirmou que não há evidências de que o suspeito teria cometido o crime como forma de "punir o garoto por, supostamente, cometer crimes na cidade". "A motivação do assassinato não ficou clara para a polícia, até porque o autor usou do direito de permanecer calado e não existem testemunhas oculares do crime", ressaltou.

De acordo com a apuração policial, o acusado não morava na área, mas estava na região havia cerca de um mês para vigiar um barraco de uma parente, que estava internada em um hospital público do DF. "A criança morava em um outro barraco com a avó e, a princípio não conhecia o acusado. O assassinato ocorreu entre quatro paredes, dentro do barraco dele. Ninguém viu", frisou o delegado.

No dia do crime, o suspeito atraiu a criança para dentro da casa, a estrangulou com fio de energia, colocou o corpo em um saco plástico e, em seguida, lançou o cadáver na fossa e cobriu com areia. O corpo só foi encontrado dias depois pela polícia, após o recebimento de denúncias anônimas.