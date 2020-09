Cerrado e primavera são temas de exposição anual de Ikebana

MM Mariana Machado

(crédito: Divulgação / Ikebana Sogetsu)

Os amantes de arranjos têm até domingo (27/9) para acompanhar a 33ª Exposição anual da Ikebana Sogetsu. Arte milenar japonesa, a Ikebana consiste na montagem de arranjos florais, utilizando também materiais como galhos, pedras e areia.

Neste ano, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, os organizadores resolveram fazer tudo de forma virtual. As atividades tiveram início na terça-feira (22/9), com uma cerimônia de abertura da qual participou o embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada.

Na ocasião, foram apresentados 52 ikebanas, de 36 artistas diferentes. O tema deste ano é “Cerrado em Primavera”, como explica Filomena Kotaka, diretora da Ikebana Sogetsu, a escola que ensina a arte em Brasília.

Todas as noites, a partir das 20h, a escola transmite, pelas redes sociais, vídeos com artistas ensinando técnicas de montagem. “O público tem gostado muito, e respondido bastante. O presencial é bom, porque você vê tudo de pertinho, mas sendo on-line, conseguimos divulgar mais, para quem é de fora. No futuro, acredito que faremos as duas coisas”, avalia Filomena.

Programação

Veja o que ainda será apresentado na exposição, sempre às 20h, na conta @ikebanasogetsu_brasilia, no instagram

25/9: Demonstração de arranjos livres, com o professor Rodrigo Resende

26/9: Demonstração de arranjos livres, com a professora Sirlei Oliveira

27/9: Retrospectiva da exposição / Exibição de vídeo de todos os trabalhos expostos, e autores

Ikebanas (foto: Divulgação / Ikebana Sogetsu)