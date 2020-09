Coleta Seletiva no DF durante a pandemia é tema de seminário

CB Correio Braziliense

Os convidados apresentaram diferentes perspectivas sobre a separação correta de resíduos. - (crédito: Monique Renne/CB/D.A Press)

Na última quinta-feira (24/9), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) realizou o quinto seminário virtual, com o tema Coleta Seletiva no Distrito Federal – Como a população, as cooperativas de catadores e o SLU estão realizando a coleta seletiva em tempos de pandemia. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal oficial do SLU no Youtube.

A coordenadora de mobilização do SLU, Luana Sena, fez a mediação do encontro que contou com a participação de Aline Sousa, Diretora Presidente da Rede Central das Cooperativas de Materiais Recicláveis (CENTCOOP-DF), Andrea Portugal, assessora especial do SLU e Diretora da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) seção DF, e Sérgio Bueno, Presidente do Conselho Comunitário da Asa Norte (CCAN).



Durante a transmissão, os convidados apresentaram diferentes perspectivas sobre a separação correta de resíduos, desafios e soluções da manutenção da coleta seletiva com saúde e segurança no Distrito Federal e orientações de descarte correto em tempos de pandemia. Além disso, eles esclareceram várias dúvidas do público em tempo real no chat do Youtube.

Covid-19

No seminário, o CENCOOP-DF explicou algumas das medidas de prevenção ao coronavírus adotadas pelo catadores nas centrais de triagem e falou sobre os benefícios da coleta seletiva. Segundo a Central, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) foram reforçados, os resíduos que chegam têm que passar por quarentena, os catadores e catadoras que fazem parte do grupo de risco foram afastados, entre outras medidas.

A coleta seletiva gera trabalho e renda para centenas de famílias. No entanto, outras ações são igualmente importantes. É preciso reduzir o consumo e a quantidade de resíduos gerados. Depois, pode-se reutilizar materiais e dar vida nova para eles. Para viabilizar a reciclagem, o cidadão não deve misturar orgânicos e recicláveis porque esses resíduos já perdem grande parte do valor de comercialização ou ficam inviabilizados para serem submetidos ao processo.