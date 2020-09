Operação tapa buracos: Taguatinga recebe mais de 150 toneladas de asfalto

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/GDF Presente)

O Governo do Distrito Federal (GDF) recuperou, até essa sexta-feira (25/9), 30% das vias esburacadas dos 1,4 mil pontos mapeados pela administração regional de Taguatinga. A operação, que acontece desde segunda (21), utilizou 151 toneladas de massa asfáltica para tapar 417 buracos.

Ao todo, cinco equipes do GDF Presente percorreram as ruas da região administrativa. Até agora, os esforços se concentraram nas quadras QNL, QND e na M Norte, em Taguatinga Norte, e na QSF, em Taguatinga Sul.

O Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) também foi uma das regiões contempladas da ação tapa-buracos. Segundo o GDF, as ruas do trecho 1/2 e a avenida que separa os trechos 5 e 6 foram recuperadas.

Outras melhorias

A operação do GDF Presente também ajudou na desobstrução e recuperação das bocas de lobo, no polo oeste de Taguatinga, como nos bueiros da via principal da L Norte, entre a avenida Elmo Serejo e a Hélio Prates, da Feira Permanente da QNL, da M Norte e da Avenida Hélio Prates, na altura da Feira dos Goianos. Além disso, foram reformadas as quadras poliesportivas na QNL 10/12 e na QNL 13/15 (em andamento).

Melhorias como recolhimento de lixos e podagem de árvores foram realizadas em outros pontos da cidade. No Lago Sul, as equipes do GDF Presente retiraram 18 toneladas de entulho e de galhos de árvores em uma área verde no conjunto 1 da QI 1 e na altura da QI 3 podaram árvores e retiraram galhos secos de anjico, mangueira, sibipiruna, paineira que atrapalhavam na iluminação.

Já em Planaltina, as equipes fizeram a limpeza e retirada de entulhos, galhadas e troncos na Escola Classe Mestre D’Armas, no Vale do Amanhecer e retiraram 300 toneladas de entulho ao lado da Escola Classe Pompílio.

Com informações da Agência Brasília