Secretário que passou mal no Buriti recebe alta após cateterismo

TU Thais Umbelino

(crédito: Reprodução/Instagram)

Após internação para realizar um cateterismo cardíaco, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Gilvan Máximo, recebeu alta nesta quinta-feira (24/9). A informação foi compartilhada por meio da rede social.

“Foi um momento de susto, mas eu fui socorrido a tempo. Lá (no hospital) fui diagnosticado com 95% de uma artéria entupida e tive que fazer um stent”, declarou. Gilvan ainda agradeceu o carinho e orações recebidas. “Graças ao nosso bom Deus, tive alta e estou ótimo! Quero agradecer o carinho de todos, as mensagens e a equipe do Hospital DF Star”, completou.

Segundo a assessoria o gestor retornou às atividades da pasta em regime de teletrabalho e em breve voltará às atividades presenciais.



Passou mal no Buriti



O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo, foi internado nesta segunda (21/9) após apresentar pico de pressão durante o expediente, no Palácio do Buriti. O representante da pasta foi hospitalizado em uma unidade de saúde particular, na Asa Sul, para fazer alguns exames e precisou ficar internado para realizar um cateterismo e colocar um stent, um espécie de tubo que impede a constrição do fluxo de sangue.